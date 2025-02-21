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نيويورك تايمز: روبيو أبلغ الأوروبيين بإمكانية تخفيف العقوبات على روسيا إذا أبدت مرونة

Lebanon 24
21-02-2025 | 03:01
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