14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مجلس الأمن الروسي: الناتو يدرس إجراء عمليات عسكرية في قاع البحر
Lebanon 24
21-02-2025
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الروسي: تهديدات الناتو للبنية التحتية للموانئ الروسية تكثفت
Lebanon 24
مجلس الأمن الروسي: تهديدات الناتو للبنية التحتية للموانئ الروسية تكثفت
21/02/2025 12:23:27
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لحماية أمنها": إسرائيل توسع عملياتها العسكرية بالضفة.. وعباس يطلب جلسة لمجلس الأمن
Lebanon 24
"لحماية أمنها": إسرائيل توسع عملياتها العسكرية بالضفة.. وعباس يطلب جلسة لمجلس الأمن
21/02/2025 12:23:27
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو وبكين تعتزمان العمل في شراكة استراتيجية بمجلس الأمن والمحافل الدولية
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو وبكين تعتزمان العمل في شراكة استراتيجية بمجلس الأمن والمحافل الدولية
21/02/2025 12:23:27
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الروسي: الضربات الروسية على كييف اليوم هي تجسيد لمفهوم تحقيق "السلام من خلال القوة"
Lebanon 24
مجلس الأمن القومي الروسي: الضربات الروسية على كييف اليوم هي تجسيد لمفهوم تحقيق "السلام من خلال القوة"
21/02/2025 12:23:27
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
10:54 | 2025-02-20
20/02/2025 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
14:18 | 2025-02-20
20/02/2025 02:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
02:10 | 2025-02-21
21/02/2025 02:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
08:03 | 2025-02-20
20/02/2025 08:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
00:30 | 2025-02-21
21/02/2025 12:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:15 | 2025-02-21
الرئيس عون بحث مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، أوضاع الوزارة إلى جانب خطة العمل التي سيعتمدها في المرحلة المقبلة
05:09 | 2025-02-21
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الجمهوريّة بحث الأوضاع الأمنية في البلاد كما تطرّق إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة تشييع الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين
05:07 | 2025-02-21
وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على بلدتي نوفوسيلكا ونادييفكا شرقي أوكرانيا
05:02 | 2025-02-21
نيويورك تايمز: وزير الخارجية الأميركي قال لنظرائه الأوربيين إن موقف روسيا يشير إلى اهتمامها بمزيد من المفاوضات
05:00 | 2025-02-21
المخابرات الأوكرانية: روسيا تخطط لإعلان النصر في 24 شباط لنزع ثقة الحلفاء بكييف
04:58 | 2025-02-21
حماس: نحقق في تصريحات نتنياهو بشأن تسليم جثة امرأة من غزة بدلا من شيري بيباس
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
21/02/2025 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24