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نيويورك تايمز: وزير الخارجية الأميركي قال لنظرائه الأوربيين إن موقف روسيا يشير إلى اهتمامها بمزيد من المفاوضات

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:02
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