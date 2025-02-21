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الرئيس عون بحث مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، أوضاع الوزارة إلى جانب خطة العمل التي سيعتمدها في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:15
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