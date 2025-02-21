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حماس: لا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو بالاحتفاظ بأي جثامين لدينا واحتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه عائلة شيري مع فلسطينيين آخرين

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:41
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