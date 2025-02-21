أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: زيلينسكي أغضب ترامب كثيرًا أثناء محادثات السلام مع روسيا والرئيس الأميركي كان على وشك سحب الدعم العسكري الأميركي من أوكرانيا

Lebanon 24