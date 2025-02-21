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السيناتور داريل عيسى من قصر بعبدا: بحثنا مع رئيس الجمهورية في التحديات الأمنية وتطبيق القرار 1701 وعودة الاستثمارات إلى لبنان وتطرقنا إلى العلاقة بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
21-02-2025 | 09:16
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