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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تنوي استئناف القتال رغم التقدم في المفاوضات

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:55
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