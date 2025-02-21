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"بوليتيكو" عن دبلوماسيين: القادة الأوروبيون يعملون على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 20 مليار دولار

Lebanon 24
21-02-2025 | 17:15
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