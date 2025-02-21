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المتحدثة باسم البيت الأبيض: نتبع استراتيجية هجومية كل يوم ولن نعتذر عن القضاء على الهجرة غير الشرعية في بلادنا أو ترحيل المهاجرين

Lebanon 24
21-02-2025 | 17:18
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