Advertisement

أخبار عاجلة

طائرات الاحتلال المسيرة تطلق قنابل صوتية بمحيط منازل الفلسطينيين في بلدة عبسان شرقي خان يونس

Lebanon 24
21-02-2025 | 17:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات الاحتلال تشنّ غارة على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
lebanon 24
22/02/2025 02:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال المسيّرة تلقي قنابل متفجرة على المنازل في مخيّم جنين
lebanon 24
22/02/2025 02:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي استهدف نقطة يتجمع فيها الأهالي في بلدة كفركلا بـ3 قنابل صوتية
lebanon 24
22/02/2025 02:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مُحلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من رئيس بلدية كفرشوبا وعدد من الأهالي خلال مراقبتهم توغل قوات الاحتلال إلى وسط البلدة
lebanon 24
22/02/2025 02:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2025-02-21
19:05 | 2025-02-21
19:05 | 2025-02-21
19:03 | 2025-02-21
18:42 | 2025-02-21
18:36 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24