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"بلومبيرغ": ترمب يطالب شركات الأدوية بنقل إنتاجها إلى أميركا أو مواجهة تعريفات جمركية

Lebanon 24
21-02-2025 | 18:36
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