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حماس: إنجاز عملية التبادل اليوم يؤكّد مجدّداً التزامنا بالاتفاق في مقابل مواصلة إسرائيل المماطلة في تنفيذ بنوده

Lebanon 24
22-02-2025 | 02:48
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