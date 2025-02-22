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القناة 12 الإسرائيلية: التقدير الأولي للصليب الأحمر يشير إلى أن حالة المختطفين المفرج عنهما مستقرة

Lebanon 24
22-02-2025 | 03:18
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