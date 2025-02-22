Advertisement

أخبار عاجلة

بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك: نستعد لاستقبال مختطفين إضافيين من المتوقع نقلهم للصليب الأحمر لاحقا

Lebanon 24
22-02-2025 | 03:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: التقدير الأولي للصليب الأحمر يشير إلى أن حالة المختطفين المفرج عنهما مستقرة
lebanon 24
22/02/2025 13:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك: انتشال جثة الجندي الأسير أورون شاؤول المحتجزة في قطاع غزة منذ 2014
lebanon 24
22/02/2025 13:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الوزارات تلقت توجيهات للاستعداد لاستقبال المختطفين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حماس
lebanon 24
22/02/2025 13:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قوة من الجيش والشاباك تسلمت المختطفين الثلاثة العائدين من غزة إلى إسرائيل وسيخضعون إلى تقييم طبي أولي
lebanon 24
22/02/2025 13:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:35 | 2025-02-22
06:29 | 2025-02-22
06:20 | 2025-02-22
06:16 | 2025-02-22
06:10 | 2025-02-22
05:55 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24