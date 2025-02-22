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سيارات الصليب الأحمر تصل إلى الموقع الثاني لتسليم الرهائن الإسرائيليين الـ 4 في النصيرات وسط قطاع غزة

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:33
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