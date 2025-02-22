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الرئيس عون يلتقي السيناتور الأميركي روني جاكسون على رأس وفد من مجلس الشيوخ عند الساعة 12:30 (الجديد)

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:06
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