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البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يلتقي في هذه الاثناء في الصرح البطريركي في بكركي وزير الاتصالات شارل الحاج

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:06
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