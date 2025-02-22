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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يقدر خسائر الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على الصلب والألومنيوم عند نحو 28 مليار يورو

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:25
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