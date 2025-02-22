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يديعوت أحرونوت: أسرى فلسطينيون كتبوا على جدران السجن قبل الإفراج عنهم "لن نغفر ولن ننسى ولن نركع"

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:29
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