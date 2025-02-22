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الرئيس عون أبرق إلى الملك السعودي وولي العهد مهنئًا بـ"يوم التأسيس" ومؤكدًا اعتزازه بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والسعودي وبالعلاقات التاريخية بين البلدين

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:20
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