الرئيس عون أبرق إلى الملك السعودي وولي العهد مهنئًا بـ"يوم التأسيس" ومؤكدًا اعتزازه بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والسعودي وبالعلاقات التاريخية بين البلدين

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