Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ عن مصدر مطلع: كييف تفضل أن يتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن المعادن بحضور الرئيسين ترامب وزيلنسكي

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن ٣ مصادر مطلعة: الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا بشأن اتفاق المعادن وتهدد بقطع خدمة ستارلينك
lebanon 24
22/02/2025 18:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
التلغراف: الاتفاقية التي وصلت مكتب زيلنسكي من إدارة ترامب تتجاوز بكثير السيطرة على المعادن الحيوية فهي تعني استعمارا اقتصاديا أميركيا لأوكرانيا بشكل قانوني
lebanon 24
22/02/2025 18:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن اللواء الاحتياط يسرائيل زيف: مقترح ترامب بشأن غزة سيضر بالاتفاق لإعادة الرهائن
lebanon 24
22/02/2025 18:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مصدر إسرائيلي: ترامب يريد تغيير الاتفاق بحيث يتم إطلاق سراح كل الرهائن قبل موعد المرحلة الثانية
lebanon 24
22/02/2025 18:22:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2025-02-22
11:15 | 2025-02-22
11:11 | 2025-02-22
11:09 | 2025-02-22
11:09 | 2025-02-22
11:08 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24