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رويترز عن ٣ مصادر مطلعة: الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا بشأن اتفاق المعادن وتهدد بقطع خدمة ستارلينك

Lebanon 24
22-02-2025 | 10:32
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