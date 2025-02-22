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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل لمصادرة أصول مجمدة تابعة للبنك المركزي الروسي لتقديم الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا
Lebanon 24
22-02-2025
|
11:51
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