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بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل لمصادرة أصول مجمدة تابعة للبنك المركزي الروسي لتقديم الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا

Lebanon 24
22-02-2025 | 11:51
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