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رئيس حركة حماس بالضفة الغربية للجزيرة: المقاومة لم تفقد أوراقها مع الاحتلال وقادرة على إلزامه بالاتفاق

Lebanon 24
22-02-2025 | 12:19
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