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القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يعتزم الدفع بدبابات للمشاركة في العمليات بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية

Lebanon 24
22-02-2025 | 13:20
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