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ترامب: وقفنا يوم الخامس من تشرين الثاني الماضي في وجه كل القوى الفاسدة التي كانت تدمر بلادنا

Lebanon 24
22-02-2025 | 14:50
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