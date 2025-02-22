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يديعوت أحرونوت: التقديرات تشير إلى أن حماس قد توافق على تمديد المرحلة الأولى مقابل تنازلات إسرائيلية

Lebanon 24
22-02-2025 | 16:27
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