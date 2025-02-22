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بلومبرغ: أوكرانيا رفضت طلب أميركا إنشاء صندوق بـ500 مليار دولار كجزء من صفقة المعادن

Lebanon 24
22-02-2025 | 23:49
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