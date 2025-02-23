Advertisement

أخبار عاجلة

تاس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الحرب ضد النازية الجديدة لم تنته لكن نتيجتها قريبة جدا وسيتم تدمير العدو

Lebanon 24
23-02-2025 | 00:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تاس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الوقت أثبت أن العملية الخاصة بأوكرانيا كانت الحل الوحيد الصحيح والممكن
lebanon 24
23/02/2025 10:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإماراتية: رئيس دولة الإمارات يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي ويبحثان تطور العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك
lebanon 24
23/02/2025 10:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري لـ "الجديد": الحكومة الجديدة سوف تسعى لتجديد الثقة وإعادة بناء الدولة وبناء علاقة صحية بين المواطنين والدولة
lebanon 24
23/02/2025 10:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جميل السيد من مجلس النواب: طلبت من الرئيس المكلف معالجة الواقع الحالي في لبنان وقلت له أنّ المواطنين يعولون على المرحلة الجديدة
lebanon 24
23/02/2025 10:09:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:05 | 2025-02-23
02:57 | 2025-02-23
02:56 | 2025-02-23
02:53 | 2025-02-23
02:53 | 2025-02-23
02:39 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24