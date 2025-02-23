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رئيس حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي: نكن كل الإعزاز والإجلال للسيد الشهيد نصرالله فهو من وقف إلى جانب شعبنا اليمني خلال العدوان
Lebanon 24
23-02-2025
|
02:38
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