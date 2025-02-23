Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن المسؤول السابق في الشاباك عادي كارمي: يجب السماح لفريق التفاوض بإجراء المفاوضات من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية من الصفقة

Lebanon 24
23-02-2025 | 02:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع لمعاريف: 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن المرحلة الثانية من الصفقة مع حماس يجب أن تنفذ دفعة واحدة
lebanon 24
23/02/2025 13:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الفريق الإسرائيلي عاد من الدوحة والمجلس المصغر يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من الصفقة
lebanon 24
23/02/2025 13:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: المرحلة الثانية من الصفقة يفترض أن تضع حدا للحرب في غزة
lebanon 24
23/02/2025 13:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش عن والد الجندي الأسير تمير نمرودي: لا شيء أهم من الاستمرار بالدفع نحو المرحلة الثانية من الصفقة
lebanon 24
23/02/2025 13:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:16 | 2025-02-23
06:15 | 2025-02-23
06:15 | 2025-02-23
06:14 | 2025-02-23
06:11 | 2025-02-23
06:11 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24