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وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس: تحليق طائراتنا فوق موقع تشييع نصرالله ينقل رسالة واضحة بأن من يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجمها هذه ستكون نهايته

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:12
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