قاسم: سنشارك في بناء الدولة القوية والعدالة وسنشارك في نهضتها وتحت سقف إتفاق الطائف ضمن ركائز 3 أساسية أولها إخراج المحتل وتحرير الأسرى وثانيها إعادة الإعمار وثالثها إقرار خطة الإنقاذ المالية والإجتماعية والإدارية

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