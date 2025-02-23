Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: سنشارك في بناء الدولة القوية والعدالة وسنشارك في نهضتها وتحت سقف إتفاق الطائف ضمن ركائز 3 أساسية أولها إخراج المحتل وتحرير الأسرى وثانيها إعادة الإعمار وثالثها إقرار خطة الإنقاذ المالية والإجتماعية والإدارية

Lebanon 24
23-02-2025 | 07:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نعيم قاسم: يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل وعلى الدولة مسؤولية إعادة الإعمار
lebanon 24
23/02/2025 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ قاسم: ما هدمته إسرائيل في الأرض اللبنانية هدمته في الدولة اللبنانية ومسؤولية الدولة إعادة الإعمار ونحن نساعد رغم كل الضغوط والصعوبات وسنبقى مع الناس ولن نترك الناس لا بالترميم ولا بالإعمار... هذه مسؤولية متلزمون فيها
lebanon 24
23/02/2025 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: لبنان لا يقوم على مكوِّنٍ واحد، ويجب تضافر كلّ الجهود لإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والعالم الخارجيّ
lebanon 24
23/02/2025 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التغييرات التي سندخلها على العقوبات المفروضة ضد سوريا ستدعم تعافيها الاقتصادي وتساعد السوريين في إعادة بناء بلدهم
lebanon 24
23/02/2025 16:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2025-02-23
09:06 | 2025-02-23
09:04 | 2025-02-23
08:52 | 2025-02-23
08:50 | 2025-02-23
08:48 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24