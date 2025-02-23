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الجيش السوادني يعلن فك الحصار عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد التقاء قواته القادمة من مدينة الرهد بالفرقة الخامسة مشاة بالمدينة

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:33
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