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وزير الدفاع الأوكراني يقول إن بلاده لديها بدائل لخدمة ستارلينك للاتصال بالإنترنت التي تهدد واشنطن بقطعها عن كييف (الجزيرة)

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:50
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