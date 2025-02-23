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قوات إسرائيلية معززة بجرافة عسكرية تقتحم بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمالي الضفة وتشرع في تجريف الشارع الرئيسي بالبلدة (الأناضول)

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:04
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