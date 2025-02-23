Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: أعدنا 192 مختطفا حتى الآن منذ بداية الحرب

Lebanon 24
23-02-2025 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: متمسكون بأهداف الحرب وهي إعادة المختطفين وتدمير قدرات حماس وإزالة التهديدات ضد مواطنينا
lebanon 24
23/02/2025 18:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حتى الآن استعدنا 192 مخطوفا من بينهم 147 أحياء و45 أموات
lebanon 24
23/02/2025 18:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام على منصة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين: العدو أعلن عن اغتيال قادة الكتيبة الشرقية والشمالية في لواء خانيونس خلال الحرب وهم بيننا الآن 
lebanon 24
23/02/2025 18:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: المعركة لم تنتهِ ولن أتوقف قبل تحقيق كافة أهداف الحرب
lebanon 24
23/02/2025 18:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2025-02-23
11:40 | 2025-02-23
11:38 | 2025-02-23
11:25 | 2025-02-23
11:22 | 2025-02-23
11:09 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24