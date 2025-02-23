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نتنياهو: قواتنا ستبقى تقاتل في الضفة الغربية ولأول مرة منذ عشرات السنين أدخلنا دبابات إلى الضفة
Lebanon 24
23-02-2025
|
10:14
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