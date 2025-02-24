Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي: هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية للتعاون خلال الأزمات

Lebanon 24
24-02-2025 | 03:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلميا
lebanon 24
24/02/2025 12:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام خلال لقائه وزير الخارجية السعودي: هناك فرصة استثنائية للبنان يجب عدم تفويتها ونعمل بالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس على ذلك
lebanon 24
24/02/2025 12:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نؤكد على استمرار الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية
lebanon 24
24/02/2025 12:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ضرورة تضافر الجهود لضمان انسياب المساعدات لغزة من دون عوائق
lebanon 24
24/02/2025 12:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:43 | 2025-02-24
05:41 | 2025-02-24
05:34 | 2025-02-24
05:31 | 2025-02-24
05:27 | 2025-02-24
05:17 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24