Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إسرائيل: يمكننا تحقيق شروط اليوم التالي بغزة دبلوماسيا أو عسكريا

Lebanon 24
24-02-2025 | 05:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون طلب من وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل خلال استقباله له قبل ظهر اليوم أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال انسحاب إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري
lebanon 24
24/02/2025 16:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وحماس أجبرته على قبول وقف إطلاق النار وفق شروطها
lebanon 24
24/02/2025 16:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: اليوم التالي في غزة يجب أن يشمل عودة السلطة لإدارة القطاع
lebanon 24
24/02/2025 16:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: مصر وقطر كان لهما الدور الرئيسي مع الأميركيين بالضغط على حماس وإسرائيل والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
24/02/2025 16:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:11 | 2025-02-24
09:10 | 2025-02-24
08:53 | 2025-02-24
08:51 | 2025-02-24
08:44 | 2025-02-24
08:44 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24