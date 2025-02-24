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نيويورك تايمز: مسؤولان إسرائيليان يقولان إن ترامب وحده قادر على إثناء نتنياهو عن العودة إلى الحرب في غزة

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:34
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