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سموتريتش: علينا وضع مهلة واضحة لإعادة كل المختطفين حتى السبت وإلا فلنوسع سيطرتنا لتشمل المنطقة الأمنية لغزة

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:30
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