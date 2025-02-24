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القيادي بحماس موسى أبو مرزوق لـ نيويورك تايمز: لم يكن لدينا علم مسبق ومحدد بخطة هجوم 7 تشرين الأول

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:33
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