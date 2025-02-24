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القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يهاجم الآن منطقة في رفح تم إطلاق صاروخ منها

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:40
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