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يسرائيل هيوم: قرى وبلدات في جنوب سوريا رفضت سابقا مساعدات إنسانية عرضها الجيش الإسرائيلي عليهم

Lebanon 24
24-02-2025 | 14:51
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