يديعوت أحرونوت: إسرائيل تتوقع دعما من إدارة ترمب لاستراتيجية الدفاع الجديدة لكن الموقف الأوروبي غير واضح والتطبيق يتطلب آلاف الجنود وميزانيات ضخمة

Lebanon 24