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ممثلة أميركا في جلسة لمجلس الأمن: هناك إمكانية لتهيئة الظروف لإنهاء الحرب في القارة الأوروبية

Lebanon 24
24-02-2025 | 16:39
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