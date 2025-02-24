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تلغراف عن دبلوماسي بألمانيا: العرض الفرنسي قد يزيد الضغط على رئيس وزراء بريطانيا بشأن المساهمة بالأمن الأوروبي
Lebanon 24
24-02-2025
|
23:28
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