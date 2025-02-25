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وزير الخارجية السوري: نحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على كل من يحترم إرادة شعبنا

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:33
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